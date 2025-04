Liegi Bastogne Liegi percorso e orari tv

Liegi Bastogne Liegi chiude la primavera delle classiche e chiude il trittico delle Ardenne dopo l’Amstel, vinta a sorpresa da Mattias Skjelmose, e la Freccia Vallone, con il trionfo in solitaria di Tadej Pogacar sul Muro di Huy. Alla Liegi ci sarà l’unico vero scontro primaverile tra i corridori da corse di un giorno e quelli da corse a tappe, in una Monumento tutta da vivere con un altro possibile duello tra lo sloveno e Remco Evenepoel, due protagonisti del prossimo Tour de France. E quando arriva la Liegi, in un certo senso, si inizia a sentire anche sapore di Giro d’Italia, che partirà il 9 maggio dall’Albania. Insomma, si entra nel vivo. Assenti, invece, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, mentre l’Italia non ha molto da offrire se non qualche carta di scalatore come Giulio Ciccone e Filippo Zana. Sport.quotidiano.net - Liegi Bastogne Liegi, percorso e orari tv Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 26 aprile 2025 – La Decana. La più antica. Lachiude la primavera delle classiche e chiude il trittico delle Ardenne dopo l’Amstel, vinta a sorpresa da Mattias Skjelmose, e la Freccia Vallone, con il trionfo in solitaria di Tadej Pogacar sul Muro di Huy. Allaci sarà l’unico vero scontro primaverile tra i corridori da corse di un giorno e quelli da corse a tappe, in una Monumento tutta da vivere con un altro possibile duello tra lo sloveno e Remco Evenepoel, due protagonisti del prossimo Tour de France. E quando arriva la, in un certo senso, si inizia a sentire anche sapore di Giro d’Italia, che partirà il 9 maggio dall’Albania. Insomma, si entra nel vivo. Assenti, invece, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, mentre l’Italia non ha molto da offrire se non qualche carta di scalatore come Giulio Ciccone e Filippo Zana.

Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in tv: si vedrà sulla RAI? Orari, programma, streaming - Domenica 27 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 252 km di un percorso spazzagambe.

Dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi in tv: orario, canale preciso, streaming - Partenza fittizia alle ore 10.10, partenza reale alle 10.15, arrivo stimato tra le 16.07 e le 16.43: è questo il programma di massima dell'edizione numero 111 della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, che si correrà domani, domenica 27 aprile. Saranno previsti 252 km, con partenza ed arrivo a Liegi. La diretta tv della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 sarà assicurata dalle 12.30 su Eurosport 2 HD, dalle 14.

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: l'incognita Evenepoel come unica possibile insidia per Pogacar? - Un solo favorito, al massimo due, se proprio si vuole provare a rendere la vigilia interessante, per la quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi. La Doyenne è in programma domenica e chiude il periodo delle corse di primavera, poi ci si sposterà verso i Grandi Giri. Tutti contro Tadej Pogacar, anche se servirà un miracolo per battere lo sloveno. Quello che ha fatto vedere il campione del mondo ieri alla Freccia Vallone è davvero impressionante.

