Cade durante un escursione 80enne in codice rosso al San Martino

80enne, genovese, è caduto durante un’escursione procurandosi vari traumi. Prima di perdere conoscenza, via telefono, ha avvisato il figlio che ha ha fatto partire i soccorsi. Sul posto, via terra. Genovatoday.it - Cade durante un'escursione: 80enne in codice rosso al San Martino Leggi su Genovatoday.it Intervento a Genova nella zona a valle del sentiero che collega Creto a Molassana dove un uomo, genovese, è cadutoun’procurandosi vari traumi. Prima di perdere conoscenza, via telefono, ha avvisato il figlio che ha ha fatto partire i soccorsi. Sul posto, via terra.

Su altri siti se ne discute

Cade per 300 metri durante un’escursione di scialpinismo e muore: addio al 48enne Robert Fliri, inventore della ‘scarpa-guanto’ a cinque dita - Il designer altoatesino Robert Fliri, inventore della scarpa-guanto a cinque dita “Five Fingers“, è morto in un incidente in montagna. Durante un’escursione di scialpinismo è precipitato per 300 metri mentre scendeva, con due compagni di escursione dalla parete della Punta d’Oberettes, ad oltre 3.400 metri, in Val di Mazia, laterale della Val Venosta. E sono stati i due compagni a dare l’allarme, non vedendolo più improvvisamente. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cade in mare durante escursione sugli scogli, morta 30enne a Cagliari: si cerca amico che era con lei - La segnalazione è stata data da un altro escursionista. Indagini in corso a Cagliari, la Capitaneria ha avviato le ricerche della persona che era insieme alla vittima tra Calamosca e Cala Fighera. Oltre ai mezzi a mare, in volo anche l’elicottero della Guardia Costiera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cade dalla mountain bike durante escursione: soccorso con l'elicottero - Cade dalla mountain bike nei pressi della Torre Umberto I a Pratella e si fa male ad una gamba. E' la disavventura capitata ad un escursionista che è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e del Molise e dai vigili del fuoco. I soccorritori, una volta raggiunto... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Cade durante un'escursione: 80enne in codice rosso al San Martino; Vai in montagna e cade in un sentiero, paura per un 64enne di Colleferro; Cane scivola durante un'escursione in montagna e precipita per 70 metri sotto gli occhi del padrone: Nuvola sa; Borno, escursionista 50enne muore mentre sale il Pizzo Camino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cade durante un'escursione: 80enne in codice rosso al San Martino - Intervento a Genova nella zona a valle del sentiero che collega Creto a Molassana dove un uomo 80enne, genovese, è caduto durante un’escursione procurandosi vari traumi. Prima di perdere conoscenza, ... 🔗genovatoday.it

Anziano cade per tre metri e finisce nell'alveo del torrente durante un'escursione: grave un 87enne, soccorso in elicottero - dopo essere caduto accidentalmente nell'alveo di un torrente durante un'escursione nel territorio di Moggio Udinese. L'allarme è scattato alle 13.45 quando un connazionale della vittima ... 🔗msn.com

Ragazza cade durante l'escursione sul monte Redentore, trasportata in elicottero a Roma - Un'escursione sul monte Redentore ha rischiato di trasformarsi oggi in tragedia. Una coppia di escursionisti stava raggiungendo la vetta più ambita, lungo un percorso di circa un'ora e mezza ... 🔗msn.com