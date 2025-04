Milano 17enne investita e uccisa da un treno mentre attraversava i binari con il monopattino

treno per rientrare a casa. Si è allontanata con il monopattino e, non si sa come, è finita sui binari senza riuscire a risalire. È morta così, travolta dal regionale '25081' di trenord , che collega Chiasso a Milano Porta Garibaldi , una ragazza originaria delle Filippine che a luglio sarebbe diventata maggiorenne. La tragedia è. Feedpress.me - Milano, 17enne investita e uccisa da un treno mentre attraversava i binari con il monopattino Leggi su Feedpress.me Era sulla banchina con i genitori , parenti e amici in attesa delper rientrare a casa. Si è allontanata con ile, non si sa come, è finita suisenza riuscire a risalire. È morta così, travolta dal regionale '25081' dird , che collega Chiasso aPorta Garibaldi , una ragazza originaria delle Filippine che a luglio sarebbe diventata maggiorenne. La tragedia è.

Su questo argomento da altre fonti

Milano, 17enne muore investita su binari treno - Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta investita da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Greco-Pirelli a Milano. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.20 quando la giovane è stata travolta dal treno: soccorsa in gravi condizioni, è stata trasportata al San Gerardo di Monza dove è poi deceduta. Sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polfer delle cause dell’incidente. 🔗lapresse.it

Milano, 17enne muore investita da treno mentre attraversava i binari in stazione - Al momento non si hanno certezze sulla dinamica che ha portato all'incidente. La polizia ferroviaria ha posto al vaglio le telecamere della stazione, nella speranza di recuperare dettagli utili L'articolo Milano, 17enne muore investita da treno mentre attraversava i binari in stazione proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Milano, 17enne muore investita da un treno mentre attraversava i binari - Grave incidente nella serata di ieri, 25 aprile, quando una 17enne è stata investita da un treno mentre attraversava i binari della stazione milanese di Greco-Pirelli 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Tragedia a Milano: ragazza di 17 anni travolta e uccisa da un treno; Milano, attraversa i binari in monopattino: 17enne investita e uccisa da un treno; Milano, 17enne investita e uccisa da un treno mentre attraversava i binari; Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta da un treno davanti ai genitori a Greco-Pirelli: è morta in ambulanza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Attraversa i binari con il monopattino, 17enne investita e uccisa alla stazione di Milano Greco Pirelli - Il macchinista del treno non è riuscito ad azionare il freno a tempo e così una ragazza di 17 anni è finita sotto il treno, mentre con il suo monopattino attraversava i binari della stazione Greco Pir ... 🔗ilgiorno.it

Milano, attraversa i binari in monopattino: 17enne investita e uccisa da un treno - Una ragazza di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita da un treno, venerdì sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli. La giovane stava attraversando i binari ... 🔗msn.com

Milano, 17enne investita e uccisa da un treno mentre attraversava i binari con il monopattino - Era sulla banchina con i genitori, parenti e amici in attesa del treno per rientrare a casa. Si è allontanata con il monopattino e, non si sa come, è finita sui binari senza riuscire a risalire. È mor ... 🔗msn.com