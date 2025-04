Crisi al Comune di Avellino Giordano attacca Festa Avellino ostaggio di giochi di potere La città merita molto di più

Comune di Avellino si fa sempre più incandescente. A inasprire ulteriormente il dibattito pubblico è intervenuto Nicola Giordano, consigliere di minoranza, che in una dichiarazione dai toni netti punta il dito contro l'ex sindaco Gianluca Festa."Un novello rosicone contro. Avellinotoday.it - Crisi al Comune di Avellino, Giordano attacca Festa: "Avellino ostaggio di giochi di potere. La città merita molto di più" Leggi su Avellinotoday.it Il clima politico aldisi fa sempre più incandescente. A inasprire ulteriormente il dibattito pubblico è intervenuto Nicola, consigliere di minoranza, che in una dichiarazione dai toni netti punta il dito contro l'ex sindaco Gianluca."Un novello rosicone contro.

Cosa riportano altre fonti

Crisi del lavoro, tanti posti in bilico: "Strategia comune per difendersi" - Due assessori, un unico obiettivo: scongiurare che le tante crisi occupazionali che in questo periodo stanno investendo il territorio campigiano si aggravino ulteriormente. Fra i tanti impegni che hanno per il Comune, Carla Bonora (lavoro) e Lorenzo Ballerini (buona occupazione) lavorano ‘a braccetto’ in un ambito che negli ultimi tempi ha portato spesso Campi alla ribalta della cronaca: quello che ha visto esplodere numerose vertenze, "troppe e tutte insieme", ha detto l’assessore Bonora, "in un periodo di per sé complicato e nel quale non ci sono politiche del Governo centrale, mentre ... 🔗lanazione.it

Emergenza senzatetto ad Avellino: il comune interviene per una giovane donna olandese - L'amministrazione locale ha intrapreso un'iniziativa urgente per affrontare la delicata situazione di Rania Zariri, una cittadina olandese in difficoltà, rimasta senza dimora. Il sindaco e l’assessore ai servizi sociali sono intervenuti direttamente, avviando una serie di contatti con le autorità... 🔗avellinotoday.it

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Avellino sulla Città Ospedaliera - Il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva sulla controversia relativa alla proprietà dei terreni su cui sorge la Città Ospedaliera di Avellino. Con una sentenza emessa il 10 marzo scorso, ma resa pubblica soltanto oggi, l’organo di giustizia amministrativa ha dichiarato... 🔗avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Crisi al Comune di Avellino, Giordano attacca Festa: Avellino ostaggio di giochi di potere. La città merita molto di più; Crisi in comune, Giordano: Festa si comporta da rosicone; Terremoto all'Acs, Penza lascia, Giordano attacca: Scelta incomprensibile, rischio svendita di un bene pubblico; Avellino, Penza e Di Blasi lasciano l'Acs: disgelo tra Festa e Nargi?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Avellino, Penza e Di Blasi lasciano l'Acs: disgelo tra Festa e Nargi? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Avellino, al comune è guerra di nervi: scatta l'ora X per il consiglio - Tra diciotto giorni scatterà l'ora X per l'amministrazione Nargi. Stabilite le date del consiglio comunale con cui approvare il bilancio di previsione o chiudere anticipatamente ... 🔗ilmattino.it

Crisi al Comune di Avellino: voto sul Bilancio il 12 maggio, ma è guerra sugli emendamenti - Il controverso Bilancio di Previsione 2025-2027 del Comune di Avellino si voterà il prossimo 12 maggio. Lo ha deciso questo pomeriggio la conferenza dei capigruppo. Durante la seduta, guidata dal pres ... 🔗corriereirpinia.it