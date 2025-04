Furminanti in concerto a Riparbella per Pianeta Ripa

Furminanti in concerto nelle arene estive più importanti e nelle sagre più gettonate di tutta la Toscana. L’ormai leggendaria band labronica che da più di vent’anni propone cover di grande musica italiana e rock anni 70 salirà domenica 27 aprile alle 14. Livornotoday.it - Furminanti in concerto a Riparbella per 'Pianeta Ripa' Leggi su Livornotoday.it Ricomincia la bella stagione e tornano iinnelle arene estive più importanti e nelle sagre più gettonate di tutta la Toscana. L’ormai leggendaria band labronica che da più di vent’anni propone cover di grande musica italiana e rock anni 70 salirà domenica 27 aprile alle 14.

Su altri siti se ne discute

Furminanti in concerto a Riparbella per 'Pianeta Ripa' - Ricomincia la bella stagione e tornano i Furminanti in concerto nelle arene estive più importanti e nelle sagre più gettonate di tutta la Toscana. La band labronica che da più di vent’anni propone cover di grande musica italiana e rock anni '70, salirà domenica 27 alle 14:00 sul palco di... 🔗pisatoday.it

Jennifer Lopez torna in Italia, concerto evento al Lucca Summer Festival 2025 - Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival il 21 luglio con l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour. Biglietti disponibili nella presale esclusiva di R101 dalle 11.00 alle 23.59 di Giovedi 10 aprile 2025. La vendita generale di TicketOne inizierà Venerdi 11 aprile alle ore 11. 🔗.com

Radio Italia, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Ecco i cantanti e come accreditarsi - Annunciati ieri, in una conferenza stampa a Palazzo Marino, gli artisti che si esibiranno sul palco e i conduttori. Il live sarà anche in tv 🔗golssip.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Furminanti in concerto a Riparbella per 'Pianeta Ripa'; Furminanti in concerto a Riparbella per 'Pianeta Ripa'; Domenica 27 tornano I Furminanti in concerto a Riparbella; Pianeta Ripa 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti