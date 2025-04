Schianto auto moto a Graffignana trauma cranico per il centauro salvato in elisoccorso

Graffignana (Lodi), 26 aprile 2025- Tre incidenti con moto in un’ora e 4 feriti, sabato da cancellare per i centauri del Lodigiano. Lo Schianto più grave è avvenuto alle 17 del 26 aprile 2025 a Graffignana, in via dei Ronchi, zona collinare. Sono rimasti coinvolti un’autovettura e una moto. La dinamica dello scontro tra i due veicoli è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e che hanno segnalato l’accaduto all’autorità giudiziaria, per ulteriori approfondimenti, tenuti sotto stretto riserbo. Da chiarire, quindi, le responsabilità dei conducenti. In aiuto è presto arrivata anche la polizia locale di Sant’Angelo Lodigiano, che ha contribuito a gestire la viabilità. Per chi arrivava da Graffignana attraverso le colline, il traffico è stato deviato verso il Mio Lungo di Sant’Angelo Lodigiano. Ilgiorno.it - Schianto auto moto a Graffignana: trauma cranico per il centauro salvato in elisoccorso Leggi su Ilgiorno.it (Lodi), 26 aprile 2025- Tre incidenti conin un’ora e 4 feriti, sabato da cancellare per i centauri del Lodigiano. Lopiù grave è avvenuto alle 17 del 26 aprile 2025 a, in via dei Ronchi, zona collinare. Sono rimasti coinvolti un’vettura e una. La dinamica dello scontro tra i due veicoli è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e che hanno segnalato l’accaduto all’rità giudiziaria, per ulteriori approfondimenti, tenuti sotto stretto riserbo. Da chiarire, quindi, le responsabilità dei conducenti. In aiuto è presto arrivata anche la polizia locale di Sant’Angelo Lodigiano, che ha contribuito a gestire la viabilità. Per chi arrivava daattraverso le colline, il traffico è stato deviato verso il Mio Lungo di Sant’Angelo Lodigiano.

Cosa riportano altre fonti

Terribile schianto tra auto e moto, gravissimo un 21enne - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, a Cordignano, all'incrocio tra via Pin delle Portelle e via Dante. Un motociclista 21enne, di Pordenone, si è schiantato contro un suv Audi che ha attraversato la strada al passaggio del ferito. Il giovanissimo è stato soccorso e stabilizzato da... 🔗trevisotoday.it

Schianto frontale tra un’auto e una moto nel Varesotto: morto un uomo, ferito un 50enne - Oggi, giovedì 10 aprile, si è verificato un frontale tra un'auto e una moto a Taino, in provincia di Varese. Nell'incidente ha perso la vita un 67enne residente in provincia di Milano ed è stato ferito un 50enne. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Moto contro auto, Rosario muore a 17 anni: lo schianto contro una Panda guidata da un 70enne - Si schianta in moto contro una Fiat Panda e muore a 17 anni. La vittima si chiamava Rosario Evalto. L'incidente è avvenuto a Lucca in via di Piaggiori, venerdì 28 febbraio, poco... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Schianto auto moto a Graffignana: trauma cranico per il centauro salvato in elisoccorso; Scooter prende fuoco dopo lo schianto con un'auto: uomo muore sul colpo; Si ribalta con l'auto e rimane incastrato sotto il mezzo, soccorso 51enne; Investito in moto da auto, muore il 16enne Loris Ruggeri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Schianto in moto: morti due catanesi - Incidente mortale sulla A29, diramazione per Birgi. All’altezza di Paceco, nel Trapanese, allo svincolo di Dattilo, nello scontro tra un’auto e una moto hanno perso la vita Giovanni Finocchiaro, ortop ... 🔗informazione.it