Omicidio Elsharkawy restano in carcere i 4 giovani arrestati trovate tracce di sangue su scarpe e vestiti

giovani fermati per l'Omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy. Gli investigatori avrebbero trovato tracce di sangue sui loro vestiti compatibili con quelle rilevate ad Abbiategrasso sulla scena del crimine. Leggi su Fanpage.it Il gip del Tribunale di Milano ha convalidato l'arresto per i 4fermati per l'di Mohamed Elsayed. Gli investigatori avrebbero trovatodisui lorocompatibili con quelle rilevate ad Abbiategrasso sulla scena del crimine.

