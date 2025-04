L incendio in un azienda a Desio

incendio in un’azienda di materie plastiche e materiale poroso in via Gaetano Agnesi, al civico 21 a Desio. A prendere fuoco un macchinario di lavorazione all’interno di un capannone: a causa della natura pericolosa dei materiali interessati è stato necessario attivare gli ispettori di Arpa Lombardia, chiamati a monitorare la qualità dell’aria Ilgiorno.it - L'incendio in un'azienda a Desio Leggi su Ilgiorno.it L'in un’di materie plastiche e materiale poroso in via Gaetano Agnesi, al civico 21 a. A prendere fuoco un macchinario di lavorazione all’interno di un capannone: a causa della natura pericolosa dei materiali interessati è stato necessario attivare gli ispettori di Arpa Lombardia, chiamati a monitorare la qualità dell’aria

