Juventus Under 15 bianconeri protagonisti alla Youth Cup Fattorie Donna Giulia Pamè e compagni si preparano così ai playoff Il percorso

Juventus Under 15, bianconeri protagonisti alla Youth Cup Fattorie Donna Giulia: tutti i dettagli sul percorso della squadraLa Juventus Under 15 è scesa in campo per la quarta edizione del torneo internazionale Youth Cup Fattorie Donna Giulia. Un altro modo per mettere minuti nelle gambe in vista dei playoff con alcuni bianconeri impegnati con l’Italia Under 15.Il torneo è iniziato con due grandi e larghe vittorie come la squadra di Benesperi ci ha ben abituati in questa stagione. Contro il Real Casarea il match è terminato 4-0 con la doppietta di Ndiaye e le reti di Pamè e Cotrone mentre contro Nocera Soccer la partita è terminata 5-0: anche qui a segno Ndiaye oltre alle doppiette di Castagneri e Rolando.bianconeri sconfitti dai georgiani dell’Iberia Tbilisi dove la rete di Rolando non è bastata. Juventusnews24.com - Juventus Under 15, bianconeri protagonisti alla Youth Cup Fattorie Donna Giulia: Pamè e compagni si preparano così ai playoff. Il percorso Leggi su Juventusnews24.com di Nicolò Corradino15,Cup: tutti i dettagli suldella squadraLa15 è scesa in campo per la quarta edizione del torneo internazionaleCup. Un altro modo per mettere minuti nelle gambe in vista deicon alcuniimpegnati con l’Italia15.Il torneo è iniziato con due grandi e larghe vittorie come la squadra di Benesperi ci ha ben abituati in questa stagione. Contro il Real Casarea il match è terminato 4-0 con la doppietta di Ndiaye e le reti die Cotrone mentre contro Nocera Soccer la partita è terminata 5-0: anche qui a segno Ndiaye oltre alle doppiette di Castagneri e Rolando.sconfitti dai georgiani dell’Iberia Tbilisi dove la rete di Rolando non è bastata.

Ne parlano su altre fonti

Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: i granata alzano i giri, bianconeri ben piazzati - di Redazione JuventusNews24Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 24esima giornata di campionato 2024/25 La Juventus Under 15 torna in campo: nonostante abbia già aritmeticamente il primo posto in classifica vuole vincere il derby contro il Torino. Juventusnews24 segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15 0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata Torino Juventus Under 15. 🔗juventusnews24.com

Juventus Modena Under 15 0-0 LIVE: primo tempo non esaltante per i bianconeri, ospiti ben organizzati - di Fabio ZaccariaJuventus Modena Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della ventunesima giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 torna in campo per continuare a vincere e consolidare il primo posto contro il Modena: Juventusnews24 segue LIVE il match. Juventus Modena Under 15 0-0: sintesi e moviola 1? inizia la gara a Vinovo 2? Subito aggressivi i bianconeri 5? Impostazione dal basso per la squadra di Benesperi, si cerca il giusto varco 6? Repaci fa suo il pallone ma l’arbitro ravvisa un ... 🔗juventusnews24.com

Juventus Reggiana Under 15 LIVE: le scelte di Benesperi. Tridente affidato a Rolando, Pipitò e Salvai - di Fabio ZaccariaJuventus Reggiana Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 25esima giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 torna in campo dopo aver conquistato il primato aritmetico per battere anche la Reggiana: Juventusnews24 segue LIVE il match. Juventus Reggiana Under 15 0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti a partire dalle 14:30 Migliore in campo Juve: a fine partita Juve Reggiana Under 15 0-0: risultato e tabellino Reti: Juventus Under 15: Pieralisi, Mazzotta, Pal, Ghiotto, Berthé; ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Youth Cup “Fattorie Donna Giulia”: l'Under15 si ferma agli ottavi; Juventus Sassuolo Under 15 4-0: altra grande vittoria; C'è una Juventus da record: L'U15 unica squadra imbattuta in tutti i campionati giovanili; Under 15 Serie A e B, Juventus pronta all'esordio casalingo contro il Parma. Benesperi: Fiducia nei nostri mezzi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus Under 15: bianconeri protagonisti alla Youth Cup - Juventus Under 15, bianconeri protagonisti alla Youth Cup Fattorie Donna Giulia: tutti i dettagli sul percorso della squadra La Juventus Under 15 è scesa in campo per la quarta edizione del torneo int ... 🔗juventusnews24.com

Juventus Under 16, Przytarski in prova con i bianconeri: chi è il bomber polacco subito protagonista - Juventus Under 16, Przytarski in prova con i bianconeri: l’identikit sull’attaccante MKS Ciechanów. Tutti i dettagli La Juventus Under 16 è stato protagonista del 51° Trofeo Lascaris Memorial Francesc ... 🔗juventusnews24.com

Juve, i risultati del settore giovanile: la nota - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile. 🔗msn.com