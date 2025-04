Meteo Roma del 26 04 2025 ore 19 15

Meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite nel pomeriggio instabilità momento con locali fenomeni soprattutto sull'arco Alpino peggiore in serata e nottata con pioggia acquazzoni sparsi a nord-ovest asciutto con molte nuvole al trovi al centro tempo stabile mattino sul tutte le regioni con un disparte ampie schiarite residue piogge sull'abruzzo tra pomeriggio e sera si rinnovano le condizioni di tempo per lo più asciutto comunque con velocità e spazi di sereno al Sud non volete regolare al mattino sulle regioni peninsulari del sud quello che le piogge su Molise Puglia e Basilicata più asciutto altrove nel pomeriggio instabilità con temporali su Campania Basilicata e Calabria migliora Comunque entro sera con Ampi spazi di sereno temperature minime in calo al centro nord e al sud massime stabili o in generale aumento ovunque sono ancora del centro Meteo italiano Meteo

