Alberto Franceschini morto a 78 anni fu trai fondatori delle Brigate rosse e condannato per il sequestro Sossi

morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori assieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate rosse. Il decesso è avvenuto l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974.L'articolo Alberto Franceschini morto a 78 anni, fu trai fondatori delle Brigate rosse e condannato per il sequestro Sossi proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alberto Franceschini morto a 78 anni, fu trai fondatori delle Brigate rosse e condannato per il sequestro Sossi Leggi su Ilfattoquotidiano.it , uno deiassieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Il decesso è avvenuto l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi.aveva 78ed era statocon sentenza definitiva, tra l’altro, per ildel giudice genovese Marioe per l’omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974.L'articoloa 78, fuper ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

È morto Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Br - Il decesso è avvenuto l'11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Era stato condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l'omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974

