Lottò per i diritti dei contadini e venne ucciso dalla mafia a Piana il ricordo di Vito Stassi Carusci

Piana degli Albanesi ricorda Vito Stassi "Carusci". Lunedì 28 aprile si svolgerà l'evento organizzato dalla Cgil in memoria del presidente della Cooperativa agricola socialista nonché della Lega dei contadini ex combattenti che venne ucciso dalla mafia 104 anni fa. Alle ore 11, in via Damiani Lo.

