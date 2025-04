Dà della gran pana alla premier Meloni FdI Grave attacco alle istituzioni e alla dignità delle donne

della "gran p***ana" alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il post è apparso sul profilo Facebook dal nome Gianluca Carai nella giornata del 25 aprile. "Buona liberazione a tutti - è scritto -. E, mi raccomando, sobri come ha detto quella gran p***ana della presidente".Il. Viterbotoday.it - Dà della "gran p***ana" alla premier Meloni, FdI: "Grave attacco alle istituzioni e alla dignità delle donne" Leggi su Viterbotoday.it Dàpresidente del consiglio Giorgia. Il post è apparso sul profilo Facebook dal nome Gianluca Carai nella giornata del 25 aprile. "Buona liberazione a tutti - è scritto -. E, mi raccomando, sobri come ha detto quellapresidente".Il.

