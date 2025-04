EA FC 25 SBC Pro Leagues eSerie A Quale Carta Riscattare E Come Riceve L’Upgrade

Leagues eSerie A che permette di sbloccare una Carta speciale è disponibile in EA FC 25. Le versioni speciali di El Shaarawy, Spinazzola, Mina e Weah per la modalità Ultimate Team possono essere riscattate completando le Sfide Creazione Rosa presenti nell’area dedicata.Le carte in questione possono essere riscattate effettuando l’acceso ad UT entro le 19:00 di giovedi 1° maggio. In calce alla notizia potete consultare le migliori soluzioni per completare la SBC FC Pro Leagues eSerie A.Completando le Sfide Creazione Rosa delle carte associate ai Pro Players che disputeranno la FC Pro Leagues eSerie A potete Ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 SBC Pro Leagues eSerie A Quale Carta Riscattare E Come Riceve L’Upgrade Leggi su Fifaultimateteam.it La SBC FC ProA che permette di sbloccare unaspeciale è disponibile in EA FC 25. Le versioni speciali di El Shaarawy, Spinazzola, Mina e Weah per la modalità Ultimate Team possono essere riscattate completando le Sfide Creazione Rosa presenti nell’area dedicata.Le carte in questione possono essere riscattate effettuando l’acceso ad UT entro le 19:00 di giovedi 1° maggio. In calce alla notizia potete consultare le migliori soluzioni per completare la SBC FC ProA.Completando le Sfide Creazione Rosa delle carte associate ai Pro Players che disputeranno la FC ProA potetere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.

