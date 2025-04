Cessione Napoli che beffa per Conte l’esubero non sarà riscattato

Napoli di Antonio Conte: l’esubero ceduto la scorsa estate non sarà riscattato al termine della stagione.Il sogno Scudetto per il Napoli è più vivo che mai. La squadra di Antonio Conte nell’ultimo turno di campionato ha agganciato l’Inter in vetta alla classifica e mai come in questo momento vede l’obiettivo alla portata.Se dal campo arrivano ottime notizie, meno positive quelle provenienti dal mercato, con l’esubero ceduto la scorsa estate che non verrà riscattato e farà ritorno a Napoli.Napoli, che beffa: l’esubero non sarà riscattatoL’Ipswich Town è la terza retrocessa della Premier League e questo verdetto interessa da vicino anche il Napoli. Il club azzurro in estate aveva infatti ceduto in prestito Jens Cajuste proprio alla società inglese, con l’accordo che prevedeva un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Rompipallone.it - Cessione Napoli, che beffa per Conte: l’esubero non sarà riscattato Leggi su Rompipallone.it Brutte notizie in ottica mercato per ildi Antonioceduto la scorsa estate non sarà riscattato al termine della stagione.Il sogno Scudetto per ilè più vivo che mai. La squadra di Antonionell’ultimo turno di campionato ha agganciato l’Inter in vetta alla classifica e mai come in questo momento vede l’obiettivo alla portata.Se dal campo arrivano ottime notizie, meno positive quelle provenienti dal mercato, conceduto la scorsa estate che non verrà riscattato e farà ritorno a, chenon sarà riscattatoL’Ipswich Town è la terza retrocessa della Premier League e questo verdetto interessa da vicino anche il. Il club azzurro in estate aveva infatti ceduto in prestito Jens Cajuste proprio alla società inglese, con l’accordo che prevedeva un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

