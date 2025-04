Matteo Arnaldi impresa a Madrid il colpo con cui ha annientato Djokovic

impresa clamorosa di Matteo Arnaldi al Mutua Madrid Open (Masters 1000 – montepremi 8.055.385 euro). L’azzurro, n. 44 del ranking Atp, approda così al terzo turno grazie a una storica vittoria ai danni di Novak Djokovic, n. 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo spagnolo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo match point. Per Arnaldi è la prima vittoria contro un giocatore che è stato numero 1 del mondo, la quinta in carriera contro un top ten. Alla Caja Magica, invece, Djokovic tornava per la prima volta dal 2022, quando perse in semifinale da Carlos Alcaraz.Il serbo ha vinto a Madrid i titoli nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Nel prossimo turno Arnaldi affronterà il bosniaco Damir Dzumhur, che ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez (testa di serie numero 32) per 1-6, 6-1, 6-2. Liberoquotidiano.it - Matteo Arnaldi, impresa a Madrid: il colpo con cui ha annientato Djokovic Leggi su Liberoquotidiano.it clamorosa dial MutuaOpen (Masters 1000 – montepremi 8.055.385 euro). L’azzurro, n. 44 del ranking Atp, approda così al terzo turno grazie a una storica vittoria ai danni di Novak, n. 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo spagnolo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo match point. Perè la prima vittoria contro un giocatore che è stato numero 1 del mondo, la quinta in carriera contro un top ten. Alla Caja Magica, invece,tornava per la prima volta dal 2022, quando perse in semifinale da Carlos Alcaraz.Il serbo ha vinto ai titoli nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Nel prossimo turnoaffronterà il bosniaco Damir Dzumhur, che ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez (testa di serie numero 32) per 1-6, 6-1, 6-2.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Madrid, impresa storica: Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic - Madrid si tinge di azzurro: Matteo Arnaldi ha appena scritto una pagina indimenticabile della sua storia L'articolo Madrid, impresa storica: Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

L’IMPRESA DELLA CARRIERA! Matteo Arnaldi si regala la vittoria su uno sbiadito Djokovic a Madrid - Matteo Arnaldi, forse, cambia il destino della propria stagione. E anche, in un certo senso, della propria carriera. Due anni fa a Madrid tutti si accorsero di lui quando sconfisse Casper Ruud, quest’anno ancora a Madrid tutti tornano ad accorgersi di lui, e direttamente sul centrale della Caja Magica, intitolato a Manolo Santana. Stavolta dall’altra parte della rete il battuto è Novak Djokovic: il ligure approfitta di una versione del serbo lontana dai tempi migliori e lo batte per 6-3 6-4, siglando la vittoria finora più importante dell’intera carriera per mille motivi. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi cede in tre set ad Alexander Zverev dopo una lotta furibonda ad Acapulco - Ci ha provato Matteo Arnaldi (n.33 del ranking) a far saltare il banco nella sfida di primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico) contro il n.2 del mondo, Alexander Zverev. Il ligure ha impegnato in quasi tre ore di gioco (2 ore e 46 minuti) il tedesco sul cemento centroamericano, andando avanti di un set, ma poi commettendo errori importanti nelle fasi decisive. Ne ha approfittato Zverev, impostosi col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Matteo Arnaldi: chi è il tennista che ha battuto Djokovic a Madrid. Età, altezza, carriera, fidanzata, stipendio; Matteo Arnaldi, impresa a Madrid: il colpo con cui ha annientato Djokovic | .it; Impresa di Matteo Arnaldi: battuto Djokovic a Madrid; “È sempre stato il mio idolo”, storica vittoria di Matteo Arnaldi a Madrid: battuto Novak…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Clamoroso a Madrid: Arnaldi batte Djokovic in due set e vola al terzo turno! - Il tennista azzurro si regala una delle vittorie più importanti della sua carriera: 6-3 6-4 all'ex numero uno del mondo. Al prossimo match Matteo affronterà Dzumhur ... 🔗gazzetta.it

Arnaldi, impresa da brividi a Madrid: battuto Djokovic in due set! - Matteo Arnaldi fa l'impresa e stacca il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo all'esordio in rimonta su Borna Coric, il tennista ligure ha conquistato la vittoria più pr ... 🔗msn.com

Atp Madrid 2025, impresa Arnaldi: battuto Djokovic in 2 set - Impresa di Matteo Arnaldi all'Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°44 del mondo, approda al terzo turno grazie a una storica vittoria ai danni di Novak Djokovic, n°5 ... 🔗msn.com