Inzaghi nel mirino di Capello Viviano sbotta Non parlava da tempo È cattivo contro chi è diverso da lui

contro in live sulle parole di Fabio Capello: ascolta l’intervento di Emiliano Viviano dopo la sconfitta dell’Inter in Coppa ItaliaA seguito della clamorosa sconfitta dell’Inter, l’ex allenatore Fabio Capello ha commentato il periodo negativo della squadra di Inzaghi e non ha di certo riserbato parole al miele per il tecnico e i suoi ragazzi.Infatti, attraverso un’editoriale della Gazzetta dello Sport, Don Fabio ha criticato le scelte del mister: “Un po’ di presunzione nelle scelte di Inzaghi, che ha fatto uso massiccio del turnover in un derby che valeva comunque una finale. Simone ha vinto parecchie volte la Coppa Italia – già con la Lazio prima e a Milano poi – e ora mi è parso l’abbia snobbata un po’ troppo”. Dunque, più che meriti del Milan, ci sarebbero demeriti e scelte tattiche sbagliate da parte della formazione nerazzurra. Tvplay.it - Inzaghi nel mirino di Capello, Viviano sbotta: “Non parlava da tempo. È cattivo contro chi è diverso da lui” Leggi su Tvplay.it in live sulle parole di Fabio: ascolta l’intervento di Emilianodopo la sconfitta dell’Inter in Coppa ItaliaA seguito della clamorosa sconfitta dell’Inter, l’ex allenatore Fabioha commentato il periodo negativo della squadra die non ha di certo riserbato parole al miele per il tecnico e i suoi ragazzi.Infatti, attraverso un’editoriale della Gazzetta dello Sport, Don Fabio ha criticato le scelte del mister: “Un po’ di presunzione nelle scelte di, che ha fatto uso massiccio del turnover in un derby che valeva comunque una finale. Simone ha vinto parecchie volte la Coppa Italia – già con la Lazio prima e a Milano poi – e ora mi è parso l’abbia snobbata un po’ troppo”. Dunque, più che meriti del Milan, ci sarebbero demeriti e scelte tattiche sbagliate da parte della formazione nerazzurra.

