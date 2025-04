MotoGP Marquez Non amo le Sprint ma vincere è bellissimo

Roma, 26 apr. (askanews) – "Non è stata una gara facile per le alte temperature, che hanno un po' cambiato le carte in tavola. Ho sofferto un po' alla fine, ma ho controllato". Così Marc Marquez dopo la quinta vittoria, su altrettante gare nella Sprint del Sabato a Jerez de la Frontera, prologo del Gp in programma domani. "Non sono un grande amante della Sprint Race – continua . ma alla fine ho sempre vinto quest'anno e non posso che essere contento. Competere davanti a questo pubblico è sicuramente un fattore". Ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha aggiunto: "Vivere il podio in curva 9-10 è stato qualcosa di straordinario. Ho deciso di attaccare subito Quartararo perché avevo più passo e l'avevo realizzato dopo essere stato dietro di lui. Ho preparato il sorpasso dalla curva 2 e poi ho sfruttato il motore della Ducati.

