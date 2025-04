Trump prende per mano Melania e lasciano Piazza San Pietro al termine del funerale del Papa

Trump prende per mano la moglie Melania e lasciano Piazza San Pietro al termine del funerale del Papa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Trump prende per mano Melania e lasciano Piazza San Pietro al termine del funerale del Papa Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 Il Presidente Usa Donaldperla moglieSanaldeldel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

