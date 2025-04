FOTO – Inter Roma Perisic ricorda e scrive Buona fortuna

Inter domani giocherà contro la Roma allo stadio San Siro. Ivan Perisic, grande ex nerazzurro allenato anche da Simone Inzaghi, ha ricordato una sua giocata e ha scritto un messaggio su Instagram. PARTITA – Allo stadio San Siro domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi vengono da un percorso ottimo in campionato e hanno compiuto una rimonta inaspettata sui posti della classifica per l'Europa. In questo momento la compagine capitolina si trova a -3 dal quarto posto e dalla Champions League, perciò a Milano si gioca tantissimo per il futuro. L'Inter è in corsa per lo scudetto e non può fallire un altro colpo dopo Bologna.Perisic e il messaggio prima di Inter-RomaRICORDO – L'Inter non perde a San Siro contro la Roma dal 2022 in occasione del 2-1 firmato Dybala-Smalling in rimonta.

Zhang cuore interista: l’ex presidente esalta i nerazzurri dopo Bayern Monaco Inter – FOTO - di RedazioneZhang ha esaltato la grande vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco: la gioia dell’ex patron dei nerazzurri L’ex presidente dell’Inter Steven Zhang che, a quasi un anno dalla separazione obbligata dalla sua Beneamata non dimentica il suo vecchio club, una famiglia come spesso l’ha definita in passato. L’affetto che lega il giovane delfino di Zhang Jindong all’Inter è ancora forte e solido e Steven fa sempre in modo di ricordarlo come ieri sera, immediatamente dopo il triplice fischio di Bayern Monaco-Inter, match vinto dalla squadra di Simone Inzaghi che ieri sera ha ... 🔗internews24.com

Compleanno Inzaghi, arrivano gli auguri dell’Inter: ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO - di RedazioneCompleanno Simone Inzaghi, ecco arrivare gli auguri dell’Inter per il mister nerazzurro, qui il messaggio per l’occasione Compleanno Inzaghi, il tecnico dell’Inter oggi compie gli anni e – tramite un comunicato sui propri portali ufficiali – il club meneghino ha reso omaggio così al mister. Ecco il messaggio per l’ex Lazio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) COMPLEANNO INZAGHI – «Buon compleanno a Simone Inzaghi, che oggi festeggia 49 anni. 🔗internews24.com

Bastoni, la gioia post Bayern Inter: «Niente è facile, il sacrificio ripaga» – FOTO - di RedazioneBastoni, la gioia post Bayern Inter: «Niente è facile, il sacrificio ripaga» La foto pubblicata sui social dal difensore nerazzurro Grandissima vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 il Bayern Monaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. 🔗internews24.com

