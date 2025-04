Sgomento a Gaeta per la morte di Sabrina Nardella dopo intervento indagini in corso

dopo un intervento di chirurgia esteticaGaeta è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Sabrina Nardella, 38 anni, mamma di due figli e stimata parrucchiera. La donna si era sottoposta giovedì 24 aprile a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. Un’operazione di routine, da effettuarsi in day hospital, che però ha avuto un esito tragico.Poco dopo l’intervento, Sabrina Nardella ha accusato un grave malore. I medici presenti hanno tentato di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La 38enne è deceduta, lasciando un’intera comunità nello Sgomento e nel dolore.La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità. L’autopsia, già disposta, sarà determinante per chiarire le cause esatte del decesso. Notizieaudaci.it - Sgomento a Gaeta per la morte di Sabrina Nardella dopo intervento: indagini in corso Leggi su Notizieaudaci.it l drammaundi chirurgia esteticaè sotto shock per l’improvvisa scomparsa di, 38 anni, mamma di due figli e stimata parrucchiera. La donna si era sottoposta giovedì 24 aprile a undi chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. Un’operazione di routine, da effettuarsi in day hospital, che però ha avuto un esito tragico.Pocol’ha accusato un grave malore. I medici presenti hanno tentato di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La 38enne è deceduta, lasciando un’intera comunità nelloe nel dolore.La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità. L’autopsia, già disposta, sarà determinante per chiarire le cause esatte del decesso.

