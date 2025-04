L auto sbatte contro il cordolo e si ribalta marito e moglie finiscono in ospedale

Forlitoday.it - L'auto sbatte contro il cordolo e si ribalta: marito e moglie finiscono in ospedale Leggi su Forlitoday.it Un brutto incidente che ha visto coinvolte due persone anziane è avvenuto intorno alle 17 di sabato pomeriggio in via Monda, a Forlì. Per cause in corso di accertamento una Panda che stava percorrendo la via da San Martino in Strada in direzione Meldola è finita fuori strada all'altezza.

