Concorso DSGA 2025 prove orali elenco delle convocazioni In aggiornamento

Concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali. Concorso DSGA 2025: Ammessi alla prova . Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni In aggiornamento Scuolalink. Scuolalink.it - Concorso DSGA 2025, prove orali: elenco delle convocazioni [In aggiornamento] Leggi su Scuolalink.it Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono stati resi noti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale delper Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l’ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali.: Ammessi alla prova .InScuolalink.

Concorso DSGA 2025: oggi prova scritta per 1.435 posti Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - Si tiene oggi, giovedì 10 aprile 2025, in un unico turno pomeridiano su scala nazionale, la prova scritta del Concorso per DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), ora inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. I candidati sono convocati alle ore 13:30 per la fase di riconoscimento, mentre l’esame avrà luogo dalle 14:30 alle […] The post Concorso DSGA 2025: oggi prova scritta per 1. 🔗scuolalink.it

Idonei prova scritta concorso DSGA 2025: passano 2162 candidati su 7983 partecipanti - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato i dati ufficiali sugli idonei che hanno passato la prova scritta del concorso DSGA 2025. Ecco quanti candidati accedono alla prova orale per ogni regione. 🔗ticonsiglio.com

