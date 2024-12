Leverkusen-Inter Marotta | Vincere la Champions? Sono fiducioso

Leggi su Ilnerazzurro.it

. La partita di questa sera contro il Bayerrappresenta un’occasione importante per Mehdi Taremi, atteso protagonista in un campo a lui familiare. A parlare della possibilità che questa gara possa essere una svolta per l’attaccante iraniano è stato Beppevistato da Sky Sport prima del fischio d’inizio.Taremi, gara di svolta?“Me lo auguro. Mehdi è un professionista serio e dedito al lavoro, come ha sottolineato anche mister Inzaghi. Merita di vivere momenti di felicità particolari”.SullaLeague“Laè un torneo dove ogni gara può cambiare il destino di una squadra. È ancora presto per parlare di obiettivi finali. La classifica attuale non è definitiva, mancano ancora molti mesi alla finale. Tuttavia, siamo soddisfatti del cammino fin qui fatto e del modello che stiamo seguendo.