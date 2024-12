Lanazione.it - Il nuovo album di inediti del cantautore Vincenzo Incenzo

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Disponibile in formato CD e in digitale “#PACE” (Verba Manent/Ada Music Italy) (http://ada.lnk.to/pacepreorder), ildidel, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista. L’verrà presentato in concerto il 13 dicembre alle 12.00 al Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino e il 19 dicembre alle 21.00 al Teatro Golden di Roma Con il lirismo e la poetica che lo caratterizzano da sempre, e con sonorità suggestive in bilico tra acustico ed elettronico,, mette a fuoco in 11 tracce un manifesto sentimentale del nostro tempo. Unpieno di luce e di vita, un viaggio fisico ed emozionale che parte con la voce artificiale dell’assistente virtuale Siri e si conclude con quella dei bambini della costa colombiana del Pacifico registrate dall’artista nei suoi recenti viaggi.