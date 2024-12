Unlimitednews.it - Giovannini “Sull’ambiente l’Europa ha fatto scelte senza precedenti”

ROMA (ITALPRESS) – Una riflessione su come, e di riflesso anche l’Italia, sta andando incontro alla transizione ecologica, sia a livello collettivo sia negli approcci singoli degli Stati membri: a farla è Enrico, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo piano dell’Agenzia Italpress. “L’Alleanza nasce subito dopo l’approvazione dell’Agenda Onu 2030: è un grande piano per trasformare il mondo, provando a portare la cultura dello sviluppo sostenibile nelle scuole, nelle università e nelle imprese e spiegando ai soggetti interessati come muoversi per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile; ASviS – racconta – fa un monitoraggio annuale proprio per vedere se i paesi rispettano gli impegni assunti con l’Onu”.