Lanazione.it - Firenze, nuova linea della tramvia: pre esercizio di 20 giorni, le disposizioni del ministero

Leggi su Lanazione.it

, 10 dicembre 2024 – Dopo le ultime prove effettuate nella giornata di martedì 10 dicembre, ilstabilisce il pre. La strada che porta alla piena operativitàVariante Alternativa al Centro Storico, la cosiddettaVacs sulla direttrice Lavagnini-Libertà-San Marco, passa dalle prescrizioni deldelle Infrastrutture e dei Trasporti. Che stabilisce in 20la durata del pre-e chiesto appunto l’adempimento di alcune prescrizioni. Gli interventi propedeutici al pre-saranno completati dalle ditte tra la fine di questa settimana e l’inizioprossima, ovvero quella che parte da lunedì 16 dicembre. Dopo di che prenderà il via il pre-che andrà avanti per almeno 20in cui, come da protocolli, saranno eseguite tutte le verifiche e i controlli sul funzionamento dell’intera infrastruttura e di tutti gli apparati tecnologici.