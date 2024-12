Elisa True Crime torna con un nuovo caso su ‘Delitti Invisibili’ | il mistero del ‘Delitto del trolley’

Leggi su Funweek.it

La podcaster più ascoltata d’Italia per il secondo anno consecutivo,De Marco, meglio conosciuta come, è diprotagonista con unepisodio della sua serie di successo Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto. La puntata è disponibile dal 10 dicembre, su OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio. In questo, articolato in tre episodi,racconta il macabro e inquietante Delitto del trolley, un efferato omicidio che nel 2014 sconvolse le province di Milano, Lodi e Piacenza.La vicenda inizia l’8 agosto 2014 a Piacenza, quando una donna, disturbata dall’insonnia, nota dalla finestra due uomini agitati intenti a gettare un trolley in un cassonetto. Insospettita, chiama la polizia. Gli agenti scoprono che i due uomini, Gianluca Civardi e Paolo Grassi, trasportano con sé una pistola ad aria compressa, manette, una pistola elettrica e i documenti appartenenti a un anziano professore milanese, Adriano Manesco.