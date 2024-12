Sport.quotidiano.net - Campionati di serie C femminile e Divisione 1 maschile. Gea, turno amaro per i due quintetti

Fine settimana da dimenticare per le prime squadre della Gea Grosseto. Sconfitta sia per lache per la(nella foto). In campoil quintetto allenato da Marco Santolamazza ha subìto la prima sconfitta interna dell’anno contro il Basket Asciano (63-73) al termine di un incontro risolto nell’ultimo quarto, con i maremmani che sono arrivati a un passo dal riprendere gli avversari, prima di subire un controbreak, che ha chiuso definitivamente la partita. Furi e compagni hanno giocato una partita bruttina, a strappi, e dopo una partenza positiva, già al secondo quarto hanno subìto un break dall’inspirata formazione senese che con un 11-25 è andata al riposo sopra di 12. Nella ripresa Furi e compagni hanno recuperato qualcosa, riportandosi a -7, sul 45-52, ma nell’ultima frazione Asciano ha preso nuovamente il largo, arrivando al +15, sul 47-62.