Amore criminale le anticipazioni della puntata del 10 dicembre su Rai 3

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi, 10 dicembre 2024, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni oggi, 10 dicembre

In questa puntata Veronica Pivetti racconterà la storia di Carlo Domenico Lo Duca, imprenditore agricolo di 38 anni di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L'uomo scompare il 31 gennaio del 2019 e il suo corpo non è stato più ritrovato. Secondo la sentenza di condanna di primo grado sarebbe stato ucciso dal suo migliore amico e dalla sua ex moglie.