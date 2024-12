Thesocialpost.it - Virus Congo, il caso del paziente di Lucca e i sintomi: “Quella febbre che non passava”

Leggi su Thesocialpost.it

Unsospetto di infezione da unproveniente dalha richiamato l’attenzione a, dove un professionista cinquantenne, di ritorno da Kinshasa, è stato ricoverato presso l’ospedale San Luca. Ilpresentavapersistente, anemia erespiratori, tutti segni compatibili con una malattia non identificata. Sebbene sia stato dimesso il 3 dicembre dopo un miglioramento clinico, le autorità sanitarie locali hanno disposto ulteriori accertamenti per massima cautela.Il contesto epidemiologicoL’epidemia in, segnalata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha già causato circa 80 morti su 382 casi confermati in presidi sanitari, mentre ulteriori decessi sono stati riportati nei villaggi circostanti, spesso senza diagnosi ufficiale. La mortalità è stimata intorno all’8%, un dato aggravato dalla mancanza di cure adeguate nelle aree colpite.