Liberoquotidiano.it - Vaccini, Vallefuoco (Fimp Campania): "Vaccinare i bambini per un futuro sano e protetto"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Per i pediatri non esiste differenza tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata. Per iobbligatori c'è sicuramente un controllo più stretto, perché ovviamente sono quelli che danno possibilità al bambino di non avere preclusioni sociali, come a esempio andare a scuola. Le vaccinazioni raccomandate sono invece quelle con impatto più importante perché proteggono da gravi malattie, magari non così incidenti, ma molto complicate. Ecco perché ne viene raccomandata la somministrazione". Così Giannamaria, segretario regionalee pediatra di libera scelta Asl Napoli Nord, a margine del convegno 'Mission vaccinale' svoltosi a Napoli, che ha puntato l'attenzione sullo stato attuale delle vaccinazioni in regione, evidenziando l'importanza della copertura vaccinale per la salute deie il ruolo del pediatra per combattere la disinformazione e promuovere la fiducia nei