Lanazione.it - Tartuca trionfa al concorso dei tabernacoli 2024: un successo per il futuro del Palio di Siena

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiE quindici. Tanti sono i successi raccolti (di cui 5 ex aequo) dai piccoli dellaneldei. Incoronati ieri vincitori dell’edizionedal presidente del Comitato Amici delEmiliano Muzzi. Che ha elogiato tutti gli addetti ai giovani definiti "formatori indispensabili di buoni cittadini e senesi". Gremitissima Provenzano. Centinaia di bambini con i fazzoletti più grandi di loro in attesa di conoscere il verdetto e farsi la foto. Un appuntamento dove si respira (davvero) aria di. "Ilc’è", ha detto il sindaco Nicoletta Fabio rivolgendosi ai piccoli. "Siete voi i futuri senesi che ameranno ile la città. Siete così tanti. Uno stimolo per me, accresce anche il senso di responsabilità. L’augurio è che questa atmosfera di festa vi accompagni sempre".