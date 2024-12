Laprimapagina.it - Rete di imprese Naturalmente Capodimonte: Un convegno per realizzare “La Città Ideale” – Idee ed esperti a confronto

di:Unper“La”–edLa conferenza si svolgerà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 17,00 presso “La Cascina” die sarà tenuta dal relatore Agostino Cecchini con gli interventi di rappresentanti del Comune e delle associazioniFrancesca Ferri, presidente delladi:“La, per sua stessa natura, promuove iltra soggetti diversi al fine di trovare stimoli eper migliorare l’attrattività del territorio. Il, quindi, vuole aprire un dialogo a partire dal quale progettare il futuro di un luogo come il nostro, ricco di arte, storia e natura”.(Viterbo)– Ladi(beneficiaria dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti ditra Attività Economiche, ammessa con Determinazione n.