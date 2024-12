Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Massa Lombarda (), 9 dicembre 2024 – Tragedia dellaquesta sera a Massa Lombarda. Una donna di 63 anni, di origine rumena, residente in paese, è stata investitastavando a piedi la San Vitale, nel tratto denominato viale Zaganelli, per andare dai figli. Erano circa le 19.30 quando la donna è statada un’automobile, condotta da un uomo di Sant’Agata sul Santerno, che procedeva lungo viale Zaganelli da Lugo verso il centro di Massa Lombarda. Il violento impatto è avvenuto alcune decine di metri prima dell’incrocio con via Mentana. arena po - pavia - croce rossa ambulanza incidente generica notte - foto torres Immediato è stato lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con a bordo il medico che purtroppo, dopo alcuni disperati tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso della 63enne.