Mocha Mousse | il color Pantone 2025 e le sue declinazioni

Life&People.it Ogni anno che si rispetti deve essere rappresentato da une; quello delsarà ilha, infatti, annunciato che questo «marrone morbido» saràe protagonista del prossimo anno in tutte le sue. Una scelta, sicuramente, divisiva poiché le sfumature del marrone hanno sempre avuto difficoltà ad inserirsi nelle collezioni. Tuttavia, negli ultimi anni, si è reso evidente un cambio di rotta da parte dei designer che hanno introdotto capi e accessori in grado di dare a questoe un nuovo valore.La scelta di, secondo quanto afferma Leatrice Eiseman,Direttrice Esecutiva delColour Institute, è ricaduta su une che fosse in grado di riportare il marrone ad una raffinatezza e un’eleganza che gli sono proprie, conservando allo stesso tempo «l’umiltà e la semplicità» delle sfumature.