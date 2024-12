Dilei.it - Jennifer Lopez sensuale con l’abito a schiena nuda (e scollatura esagerata)

Believe in yourself: questa la frase sibillina a far da didascalia all’ultimo, iconico reel su Instagram postato dain persona sul proprio profilo social: il filmato la vede sfilare nel bel mezzo di un corridoio con falcata decisa mentre, scintillante, si avvia a testa alta verso le festività natalizie. È con questo spirito – e fasciata in un abito nero all’ultimo grido – che la Queen del pop sembra procedere verso il nuovo anno, invitando il suo pubblico a fare proprio come lei., il look natalizio è servito: il perfetto (e seducente) abito delle festeNon vi è volta in cuiprenda parte ad evento mondano passando inosservata: l’anonimato non è certo nel suo patrimonio genetico, è chiaro, specie se ad accompagnare la sua già dirompente presenza vi è un abito da capogiro come quello appena sfoggiato sui social.