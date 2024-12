Metropolitanmagazine.it - James Gunn smentisce le voci sulle riprese aggiuntive di Superman: “Solo una manciata di riprese per migliorare il film”

dinon avrà, ma girerà alcune “pickup shot”, ha confermato di recente lo sceneggiatore e regista sul suo account Threads.è noto per evitare il più possibile lenei suoi. Lesono spesso parti standard della produzione di grandi successi sui fumetti. “Più o meno. Non qualche giorno di. Stiamo facendo un giorno e mezzo didi ripresa“, ha scrittosul suo profilo Threads. “Nessuna scena. Nessuna ripresa aggiuntiva.unadiindividuali peril“.in precedenza aveva zittito un follower su Threads per aver suggerito che “” avrebbe dovuto spendere una notevole quantità di tempo e denaro per le, scrivendo: “Non lo so.