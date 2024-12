Metropolitanmagazine.it - I Guns N’ Roses annunciati come secondi headliner di Firenze Rocks

aggiuge un nuovo nome al suo cartellone per il 2025, e che nome. IN’sono statiper la prossima edizione del festival musicale toscano. I colossi del rock si esibiranno giovedì 12 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per l’unica tappa italiana del tourN’: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things. La band tornerà in Italia dopo il mastodontico spettacolo al Circo Massimo di Roma l’8 luglio 2023 e, soprattutto, dopo la partecipazione adel 2018. Indimenticabile la comparsata al concerto dei Foo Fighters, quando, a sorpresa, Axl Rose e soci sono saliti sul palco per duettare con Dave Grohl sulle note di It’s So Easy. Un’apparizione mistica rimasta negli annali.N’: info e bigliettiIN’torneranno in Italia il 12 giugno 2025Ad aprire lo show deiN’saranno i Rival Sons, gruppo californiano nominato ai Grammy Awards.