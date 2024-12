Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, tatuatore abusivo da anni: scoperto e sanzionato dalle fiamme gialle

(Ancona), 9 dicembre 2024 -e completamente sconosciuto al fisco: sequestrate attrezzature pericolose per carenza dei requisiti igienico sanitari. I militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona stanno effettuando una serie di controlli volti a verificare il regolare possesso delle autorizzazioni necessarie per esercitare la propria attività professionale e commerciale secondo quanto previsto dalla legge. Ledella Tenenza dihanno individuato unche promuoveva la propria attività tramite un profilo social ed effettuava una vera e propria attività abusiva nella sua abitazione, in assenza di ogni minimo requisito utile per poter svolgere una così delicata professione. Così i militari fabrianesi hanno effettuato un accesso nell’abitazione dell’uomo nel corso del quale hanno trovato materiale comprovante l’esercizio dell’attività senza i previsti requisiti di legge.