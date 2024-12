Disastro a Calenzano esplode la raffineria Eni | un morto e diversi feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Una violentissima esplosione si è verificata a, nellaEni, non distante da Firenze. Nelle province limitrofe è stato avvertito un boato fortissimo e, anche a distanza di chilometri, è visibile una colonna di fumo con le fiamme. Il bilancio comunicato dalla Prefettura al momento è grave: une diverse persone ferite, a quanto pare 5 di loro ustionate in modo grave. L’esplosione è stata così violenta che ha provocato la rottura dei vetri di alcuni edifici circostanti. Per sicurezza è stata chiusa l’uscita dell’autostrada A1 e sono stati fermati i treni.L’esplosione nellaCome ha riferito Eni l’esplosione è avvenuta in un’area dove le autobotti effettuano il rifornimento del carburante e, a quanto pare,mezzi e la pensilina della struttura sono stati avvolte dalle fiamme.