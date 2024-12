Davidemaggio.it - Senatrice di Fratelli d’Italia accusa Mariotto di molestie sul lavoro

Ballando con le Stelle continua a tenere banco ed il protagonista è ancora Guillermo. Stavolta non c’entra però la sua fuga improvvisa dal tavolo dei giurati del talent show, ma qualcosa di molto più spinoso. Lo stilista è stato infattito disul. A metterlo in difficoltà è stato un video del backstage del programma.Dopo essere uscito insieme ad Amanda Lear, ballerina per una notte della puntata, Guillermo ha deciso di presentarsi in zona interviste insieme all’ospite e ai tre insegnanti che l’hanno accompagnata nel corso della coreografia. Ad un certo punto, nel tentativo di sollevarsi da terra,ha poggiato una mano sul conchiglione posto sulle parti intime di uno dei ballerini, che si è immediatamente ritratto. Un gesto palesemente accidentale ma non per laSusanna Donatella Campione.