Pinterest Predicts | tendenze moda lifestyle food più interessanti del 2025

Leggi su .com

Life&People.it Anche per ildetta le, beauty,immancabili per tutte le generazioni. Come? Attraverso i propri utenti, i cui contenuti sono analizzati alla fine di ogni anno dalla piattaforma. Non solo immagini, l’individuazione delleda parte del team avviene anche grazie ad uno studio delle parole chiave maggiormente utilizzate nella sezione ricerca e una selezione accurata dei temi emergenti secondo criteri specifici come: inclusività, rappresentatività e permanenza nel tempo.è un processo di predizione molto accurato che ha permesso al report di arrivare alla sua undicesima edizione e che, soprattutto, garantisce un livello di certezza tale da avere un impatto sul mondo dellae non solo.Questa forma di predizione è frutto anche dell’emergere di un nuovo fenomenoche, grazie a piattaforme comesi sta sviluppando in maniera sempre maggiore, ovvero la creazione della tendenza a partire dal basso.