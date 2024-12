Metropolitanmagazine.it - Perché si fa l’albero di Natale l’8 dicembre? Storia e tradizioni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

diviene solitamente preparato l’8, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. Tra lenatalizie più diffuse in tutto il mondo,diviene addobbato con palline, luci, festoni, dolciumi e ghirlande. A proposito di luci, è stato Edward H. Johnson, socio del famoso inventore Thomas Edison, a utilizzare per la prima volta nel 1885 delle luci elettriche per addobbaredella propria abitazione.Qual è ladeldi?L’origine deldipresente in moltissime case nel periodo natalizio affonda le sue radici nella cultura celtica. L’abete è una pianta sempreverde e per i druidi, gli antichi sacerdoti dei celti, era considerato simbolo di vita e lo onoravano in varie cerimonie. Con l’avvicinarsi dell’inverno, gli abeti venivano tagliati e addobbati con nastri, fiaccole, piccole campane e animaletti votivi, per propiziarsi il favore degli spiriti.