Ilnapolista.it - Napoli-Lazio 0-0, inizia il secondo tempo al Maradona (LIVE)

Ilaffronta di nuovo ladopo la sconfitta in coppa Italia di tre giorni fa all’Olimpico. Dopo il turnover massiccio della sfida di giovedì, Conte rimette in campo gli undici titolari, nessuno escluso. Baroni conferma alcuni dei suoi uomini cardini ma con qualche cambio rispetto alla coppa. Questo incontro rappresenta anche uno snodo fondamentale della stagione degli azzurri, che vogliono riprendere il primo posto a discapito dell’Atalanta di Gasperini.Fine primo47? La punizione del georgiano esce per questione di centimetri, che occasione!46? Kvara chiuso da Guendouzi al limite dopo una serpentina centrale, punizione molto interessante45? Due minuti di recupero39? Lunga azione lavorata degli uomini di Conte, poi chiusi al momento del cross di Kvara35? Tiro a giro di Politano da fuori dalla solita mattonella, fuori al lato della porta degli avversari32? Occasione per Anguissa dopo un azione confusionaria in area laziale, Provedel para in due tempi28? Ultima azione degli azzurri con tocco di mano di Tavares al limite non ravvisato dall’arbitro26? Ilora attende per essere pericoloso in velocità21? Super parata di Meret sul tiro a giro dalla distanza di Isaksen19? Giallo per Dia per un fallo ruvido su Di Lorenzo al ridosso dell’area del15? Fase positiva per gli ospiti10? Rimangono a terra Rrhamani e Castellanos a seguito di un contrasto di testa per i due, gioco fermo6?molto compatto in avvio, e aggressivo nella riconquista del pallone3? Subito occasione per McTominay, palla in angolo1?il match!Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrhamani, Ora; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all.