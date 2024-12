Mistermovie.it - Mister Movie | Delude La Prima alla Scala negli ascolti su Rai 1, vincono il Volo su Canale 5

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il Trionfo di “Tutti per Uno” con IlLa serata televisiva di sabato 7 dicembre ha visto5 vincere nettamente la sfida degli, graziereplica dello speciale musicale “Tutti per Uno – Capolavoro con Il”, che ha incollato davanti al piccolo schermo ben 2.933.000 spettatori, con uno share impressionante del 22.9%. Il programma, dedicato al celebre trio italiano, ha confermato il suo enorme appeal sul pubblico, confermandosi una scelta vincente per la rete Mediaset.Rai 1 e il Flop di “Cyrano”Di tutt’altra portata i risultati per Rai 1, che ha proposto il film “Cyrano” in seconda serata. Nonostante la notorietà del titolo, il programma ha raccolto solo 402.000 spettatori, con uno share modesto del 3.