F1 Ferrari | serve più di un miracolo per il Mondiale costruttori ad Abu Dhabi

Ultimo giorno, ultima danza, ultimo atto deldi Formula 1 2024. Dopo 23 gare, siamo arrivati all’ultimo appuntamento in quel di Abuche darà gli ultimi verdetti, quello più atteso sul, con la McLaren che ha un vantaggio di 21 punti sullaed è ben piazzata in griglia rispetto alla Rossa.Servirà un vero e proprioallaper provare a tornare ad essere la scuderia campione del mondo a 16 anni dall’ultima volta. Il weekend è stato particolarmente nero per il Cavallino Rampante a partire dal venerdì che ha visto Leclerc penalizzato di dieci posizioni per il cambio della batteria, lo stesso monegasco vittima di un’intolleranza alimentare e un sabato che ha complicato ulteriormente la situazione, con il quattordicesimo posto in qualifica per un tempo cancellato a causa dei track limits e quindi la partenza dalla ventesima posizione.