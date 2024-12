Biccy.it - Eleonora Giorgi sulla malattia: “Sono stata ricoverata, ma lotto”

Come aveva annunciato nel corso della sua ultima ospitata di novembre,è tornata a Verissimo da Silvia Toffanin per salutare il suo pubblico e augurare delle buone feste. La nota attrice questa volta si è collegata da casa, ma in compagnia della sua famiglia, i figli Andrea e Paolo, le due nuore e il nipotino Gabriele.ha raccontato di un suo recente ricovero dopo un picco di glicemia e poi ha svelato come passerà il Natale insieme alla sua famiglia.: il ricovero e le feste in famiglia.“Volevo far i miei auguri a tutti. Come sto? La verità? Se devo dire la verità è un po’ faticoso perché purtroppo ho avuto un problema di glicemia. I miei amici malati mi capiranno e sapranno di cosa parlo in questo momento. Ho avuto un picco troppo alto, inaspettato.