Ilgiorno.it - Ambrogini d'oro: Giuseppe Sala invita Milano a studiare e premia Ispi e Sandra Girardelli

con grande dedizione. Una volta la saggezza popolare suggeriva a tutti, potenti e non: “Prima di parlare, taci”. Oggi potremmo suggerire al mondo, alla nostrae a ciascuno di noi: “Prima di parlare, studia”. Il cuore del discorso del sindacodal palco del Teatro Dal Verme, durante la cerimonia di consegna deglid’oro di ieri mattina, è un appello a tutti "a superare la banalità del mainstream e ainsieme il mondo di domani". Il silenzio del primo cittadino l’anno scorso, dovuto alle scelte di parte sui nomi dare, è uno sbiadito ricordo. Il primo esempio citato ieri daè l’Istituto per gli studi di politica internazionale (), al cui presidente Paolo Magri ieri il sindaco e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi hanno consegnato la Grande Medaglia d’oro in occasione dei 90 anni di vita dell’Istituto.