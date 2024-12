Ilgiorno.it - Adela Xhaferri, travolta e uccisa sulla Brebemi dopo un incidente, è solo l’ultima croce sulle strade bresciane

Travagliato (Brescia) – Scende dall’autoune vieneda un altro veicolo. Un’altra giovane vittima delle. L’ennesimaè stata posata lungo l’autostrada, nel territorio comunale di Travagliato. A morire una donna di 27 anni di Brescia:, originaria dell’Albania. La giovane viaggiava come passeggera su un’auto che viaggiava in direzione della città. Per cause in corso di accertamento la vettura è finita fuori strada. Di per sé l’non ha avuto gravi conseguenze, tanto cheè scesa dal veicolo probabilmente pensando di mettersi al riparo. In quel momento stava arrivando un altro veicolo il cui guidatore non ha potuto fare nulla per evitarla, trovandosela improvvisamente di fronte. Pernon c’è stato nulla da fare.